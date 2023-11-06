Тело 31-летнего полицейского обнаружили в Алматинской области
Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
335Фото: Baigenews.kz
В одной из квартир Балхашского района Алматинской области нашли тело 31-летнего сотрудника полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.
Как отметили в полиции, у погибшего гражданина были проблемы в семейных отношениях, что также будет проверено в рамках расследования уголовного дела.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе ДП.
Расследование на контроле у начальника областной полиции.
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