Тело 23-летнего парня нашли в водоеме жилого массива в Шымкенте

Молодой человек утонул в водоеме жилого массива в Шымкенте, где запрещено купаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.



Трагедия произошла 27 июня. Звонок поступил в службу "112" в 13:50. Через несколько минут спасатели были на месте ЧП.

“Молодой человек утонул в водоеме Кайнарбулак, где запрещено купаться. Как сообщает ДЧС Шымкента, на место происшествия было направлено 3 единицы техники и 5 спасателей. К сожалению, парня спасти не удалось”, - пишет издание.