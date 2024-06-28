Тело 23-летнего парня нашли в водоеме жилого массива в Шымкенте
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
54Фото: otyrar.kz
Молодой человек утонул в водоеме жилого массива в Шымкенте, где запрещено купаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Трагедия произошла 27 июня. Звонок поступил в службу "112" в 13:50. Через несколько минут спасатели были на месте ЧП.
“Молодой человек утонул в водоеме Кайнарбулак, где запрещено купаться. Как сообщает ДЧС Шымкента, на место происшествия было направлено 3 единицы техники и 5 спасателей. К сожалению, парня спасти не удалось”, - пишет издание.
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