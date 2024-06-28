  • 28 Июня, 10:43
  • BAIGENEWS

Тело 23-летнего парня нашли в водоеме жилого массива в Шымкенте

Сегодня, 10:20
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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Фото: otyrar.kz

Молодой человек утонул в водоеме жилого массива в Шымкенте, где запрещено купаться, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Трагедия произошла 27 июня. Звонок поступил в службу "112" в 13:50. Через несколько минут спасатели были на месте ЧП.

“Молодой человек утонул в водоеме Кайнарбулак, где запрещено купаться. Как сообщает ДЧС Шымкента, на место происшествия было направлено 3 единицы техники и 5 спасателей. К сожалению, парня спасти не удалось”, - пишет издание.

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