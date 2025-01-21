  • 21 Января, 15:55
  • BAIGENEWS

Труп 19-летнего парня нашли в Астане

Полиция завела уголовное дело.

Сегодня, 15:23
АВТОР
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Depositphotos Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: Depositphotos

В Казнете активно распространяется информация о гибели 19-летнего парня в одном из стрелковых клубов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны. 

В полиции факт смерти астанчанина подтвердили и завели уголовное дело.

"По факту обнаружения трупа 19-летнего жителя столицы зарегистрировано уголовное дело.  В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

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