В Казнете активно распространяется информация о гибели 19-летнего парня в одном из стрелковых клубов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

В полиции факт смерти астанчанина подтвердили и завели уголовное дело.