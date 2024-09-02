Тело 18-го погибшего нашли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Поиски оставшихся четырех человек и черного ящика продолжаются, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

К месту трагедии невозможно добраться на машинах, поэтому вывозить тела будут с помощью авиации.

3 сентября объявлено в Камчатском крае днем траура.

В регион уже начали прибывать родственники погибших. С ними работают психологи.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Всего на борту вертолета было 22 человека, включая трех членов экипажа. Ми-8 потерпел крушение 31 августа. Из-за сильного тумана он врезался в гору.