Тело 18-го погибшего нашли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке
Сегодня, 09:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
173Фото: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Поиски оставшихся четырех человек и черного ящика продолжаются, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".
К месту трагедии невозможно добраться на машинах, поэтому вывозить тела будут с помощью авиации.
3 сентября объявлено в Камчатском крае днем траура.
В регион уже начали прибывать родственники погибших. С ними работают психологи.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Всего на борту вертолета было 22 человека, включая трех членов экипажа. Ми-8 потерпел крушение 31 августа. Из-за сильного тумана он врезался в гору.
Самое читаемое
- Лепс поцеловал свою 18-летнюю невесту на глазах у её мамы
- Школа имени легендарной Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане: на открытие приехал Димаш
- Борьба за место ожидает родителей учеников из-за роста дефицита школ
- Снег, заморозки, туман – какой будет погода в сентябре
- Жёстким нокаутом закончился исторический бой Садриддина Ахмедова в США