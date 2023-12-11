Тело 15-летней девушки нашли спасатели в озере Балхаш
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Поисковики обнаружили в озере Балхаш тело пропавшей несовершеннолетней девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О пропаже 15-летней дочери отец сообщил в полицию поздно вечером. По его словам, около 4 часов дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.
Более 130 сотрудников полиции и волонтеров искали пропавшую девочку в Балхаше.
"Масштабные поиски привели на утро 11 декабря к озеру Балхаш. На берегу озера были обнаружены вещи, принадлежавшие пропавшей. С этого времени усилия поисковиков сосредоточились на акватории озера. В 13:36 на глубине 2,5-3 м на расстоянии 40-50 м от берега найден труп девочки.
По предварительным данным произошел суицид. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.
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