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Тело 15-летней девушки нашли спасатели в озере Балхаш

Сегодня, 17:13
АВТОР
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wikiway.com Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: wikiway.com

Поисковики обнаружили в озере Балхаш тело пропавшей несовершеннолетней девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О пропаже 15-летней дочери отец сообщил в полицию поздно вечером. По его словам, около 4 часов дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.

Более 130 сотрудников полиции и волонтеров искали пропавшую девочку в Балхаше.

"Масштабные поиски привели на утро 11 декабря к озеру Балхаш. На берегу озера были обнаружены вещи, принадлежавшие пропавшей. С этого времени усилия поисковиков сосредоточились на акватории озера. В 13:36 на глубине 2,5-3 м на расстоянии 40-50 м от берега найден труп девочки.

По предварительным данным произошел суицид. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

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