Тело 15-летней девушки нашли спасатели в озере Балхаш

Поисковики обнаружили в озере Балхаш тело пропавшей несовершеннолетней девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О пропаже 15-летней дочери отец сообщил в полицию поздно вечером. По его словам, около 4 часов дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.

Более 130 сотрудников полиции и волонтеров искали пропавшую девочку в Балхаше.