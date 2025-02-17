  • 17 Февраля, 18:08
  • BAIGENEWS

Тело 15-летнего подростка нашли на сеновале в Костанайской области

Предварительно, он покончил с собой.

Сегодня, 17:20
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: Unsplash

Ночью 16 февраля в селе Садовое в сеновале своего дома обнаружено тело 15-летнего несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительной информации он совершил суицид", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Стражи порядка начали досудебное расследование по данному факту.

Причины и обстоятельства выясняются.

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