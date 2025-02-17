Тело 15-летнего подростка нашли на сеновале в Костанайской области
Предварительно, он покончил с собой.
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
128Фото: Unsplash
Ночью 16 февраля в селе Садовое в сеновале своего дома обнаружено тело 15-летнего несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.
"По предварительной информации он совершил суицид", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Стражи порядка начали досудебное расследование по данному факту.
Причины и обстоятельства выясняются.
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