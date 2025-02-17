Сегодня, 17:20

Сегодня, 17:20

Ночью 16 февраля в селе Садовое в сеновале своего дома обнаружено тело 15-летнего несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительной информации он совершил суицид", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Стражи порядка начали досудебное расследование по данному факту.

Причины и обстоятельства выясняются.