Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
187Фото: baigenews.kz
14-летняя девочка умерла в Акмолинской области. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"1 октября в посёлке Жибек Жолы у себя дома обнаружено тело девочки, 2010 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В Сети появилась информация, что девочка повесилась.
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