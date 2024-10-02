Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области

14-летняя девочка умерла в Акмолинской области. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"1 октября в посёлке Жибек Жолы у себя дома обнаружено тело девочки, 2010 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.