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Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области

Сегодня, 20:19
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: baigenews.kz

14-летняя девочка умерла в Акмолинской области. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"1 октября в посёлке Жибек Жолы у себя дома обнаружено тело девочки, 2010 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В Сети появилась информация, что девочка повесилась.

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