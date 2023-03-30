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Тело 11-летней девочки нашли в Туркестанской области Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35
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Тело 11-летней девочки нашли в Туркестанской области

Тело пропавшей почти неделю назад 11-летней Инжу Ескермес нашли в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

"В 10:10 в 11 километрах от место происшествия силами ОСО ДЧС обнаружен и извлечен из воды труп пропавшей", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 марта этого года около 17:00 пятиклассница вышла из дома поиграть и не вернулась.

"В поисково-спасательных работах задействованы 112 сотрудников, 1 квадрокоптер, 7 единиц техники и 5 водолазов, 2 плавсредств, 1 единица техники ДЧС Туркестанской области, 20 человек, 4 единицы техники Департамента Полиции, 2 сотрудников, 1 единица техники местных исполнительных органов", - добавили в полиции.

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Сегодня, 11:35
80
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