Тело 11-летней девочки нашли в Туркестанской области

Тело пропавшей почти неделю назад 11-летней Инжу Ескермес нашли в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

"В 10:10 в 11 километрах от место происшествия силами ОСО ДЧС обнаружен и извлечен из воды труп пропавшей", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 марта этого года около 17:00 пятиклассница вышла из дома поиграть и не вернулась.