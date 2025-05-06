В посёлке Тасбогет Кызылординской области произошла трагедия - утонул 11-летний школьник, передаёт BaigeNews.kz. Мальчик, ученик пятого класса, ушёл купаться в близлежащий канал и не вернулся домой.

По данным Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций, школьник 2014 года рождения самостоятельно решил искупаться в Сталинском канале - в районе, где канал проходит под двумя мостами. В этом месте наблюдается особенно сильное течение, что и могло стать причиной гибели.

"Более суток наши спасатели проводили поисковые работы, - сообщил начальник управления Бейбитхан Спанов. - В итоге тело мальчика было обнаружено и извлечено из воды".

Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются. По предварительной информации, ребёнок купался без сопровождения взрослых и в неустановленном для этого месте.

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