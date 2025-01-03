Silk Road Electronics и Samsung Electronics подписали соглашение о производстве телевизоров в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Соглашение предусматривает производство актуальной линейки телевизоров Samsung, включая премиальную серию. Новая производственная линия будет расположена на базе предприятия Silk Road Electronics в городе Сарани Карагандинской области, что потенциально позволит удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичную продукцию как в Казахстане, так и в Центральной Азии в будущем.

Президент Samsung Electronics Центральная Евразия Джонг Юджин отметила, что соглашение позволит повысить доступность их продукции для локального рынка.

Локализация производства будет способствовать развитию промышленной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

"Это сотрудничество открывает новые возможности для нашего предприятия и промышленного развития Казахстана в целом. Совместно с Samsung Electronics мы предоставим продукцию мирового уровня по доступным ценам для казахстанских потребителей", – заявил Александр Критский, директор завода Silk Road Electronics.

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Запуск производственной линии запланирован на второй квартал 2025 года. Потребители смогут приобрести первые телевизоры Samsung казахстанского производства во втором полугодии 2025 года.