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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 11:34
370
Сегодня, 11:34
370
Фото: pixabay.com

Телевидение и радио временно отключили в Казахстане

Тишина в эфире продлится до 17:00 по времени Астаны.

30 ноября 2022 года с 03:00 до 17:00 на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся планово-профилактические работы. Во время их проведения временное будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный оператор РК в области телерадиовещания. 

"АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств", — говорится в сообщении.

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#телевидение #радио #отключение #Казтелерадио
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:34
370
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