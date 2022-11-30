Телевидение и радио временно отключили в Казахстане

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Тишина в эфире продлится до 17:00 по времени Астаны.

30 ноября 2022 года с 03:00 до 17:00 на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся планово-профилактические работы. Во время их проведения временное будет приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный оператор РК в области телерадиовещания.