  • 26 Ноября, 13:51
  • BAIGENEWS

Телевидение и радио отключатся на один день в Казахстане

В "Казтелерадио" извинились временные неудобства.

Сегодня, 12:46
АВТОР
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gosuslugi.ru Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
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Фото: gosuslugi.ru

В Казахстане перестанут вещать теле- и радиоканалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "Казтелерадио".

"29 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в объявлении для населения страны.

В "Казтелерадио" приносят извинения за временные неудобства.

Ранее в Казахстане предложили запретить иностранные телесериалы.

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