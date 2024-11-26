Телевидение и радио отключатся на один день в Казахстане

В Казахстане перестанут вещать теле- и радиоканалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "Казтелерадио".

"29 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в объявлении для населения страны.