21 ноября в Казахстане отключат ТВ и радио
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Сегодня, 12:24Сегодня, 12:24
110Фото: drive2.ru
В четверг, 21 ноября 2024 года, по всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казтелерадио.
"21 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - предупредили казахстанцев.
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