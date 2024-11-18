21 ноября в Казахстане отключат ТВ и радио

В четверг, 21 ноября 2024 года, по всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Казтелерадио.

"21 ноября 2024 года с 03:00 до 17:00 будут будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - предупредили казахстанцев.