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pixabay.com Сегодня, 22:59
212
Сегодня, 22:59
212
Фото: pixabay.com

Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 января

18 января в Казахстане отключат вещание теле- и радиоканалов, передаёт BaigeNews.kz.

"18 января с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в АО "Казтелерадио".

Работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

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#телевидение #радио
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:59
212
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