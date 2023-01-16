Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 января

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18 января в Казахстане отключат вещание теле- и радиоканалов, передаёт BaigeNews.kz.

"18 января с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в АО "Казтелерадио".

Работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.