Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 октября

18 октября в Казахстане на время будет приостановлено вещание теле- и радиоканалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казтелерадио".

Абонентов уведомляют о проведении планово-профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных.

Период работ - с 03:00 до 17:00 по времени Астаны.

В Алматы работы на радиотелевизионной станции "Кок-Тобе" продолжат и 19 октября (с 09:00 до 17:00).