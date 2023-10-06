Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 18 октября
Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29Сегодня, 20:29
173Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
18 октября в Казахстане на время будет приостановлено вещание теле- и радиоканалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Казтелерадио".
Абонентов уведомляют о проведении планово-профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных.
Период работ - с 03:00 до 17:00 по времени Астаны.
В Алматы работы на радиотелевизионной станции "Кок-Тобе" продолжат и 19 октября (с 09:00 до 17:00).
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