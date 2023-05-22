Телеканал ALTAI отпраздновал юбилей

Поздравить телеканал ALTAI с юбилеем в Усть-Каменогорск прибыли почётные гости со всего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Коллектив телестудии встретил их под музыкальное сопровождение военного оркестра, что создало особую праздничную атмосферу.

Визит начался с экскурсии по зданию телестудии, где за последние годы провед`н капитальный ремонт, модернизированы студии и обновлено оборудование. Большое значение в истории областного телеканала имела разработка и запуск в 2022 году 2-го аппаратно-студийного блока цифрового формата. Всё это позволило значительно повысить качество контента.

После экскурсии гости, в том числе заместитель председателя правления АО "РТРК "Казахстан" Еркин Мухамеджанов, приняли участие в церемонии посадки деревьев. Такая акция актуальна для областного центра, учитывая большое количество промышленных предприятий. Новая аллея станет символом долголетия телеканала и перспектив на дальнейшую творческую деятельностью.

Одним из высоких гостей стал Бауыржан Айтқазин, возглавлявший телеканал в 2003-2005 годах. Бывший руководитель поздравил коллектив с юбилеем.

"Я вижу, что телеканал ALTAI добивается высоких творческих успехов. Здесь очень сплочённый коллектив, поздравляют юбиляров! Я знаю, что работать в региональной журналистике непросто. Но, тем не менее, вы делаете свою работу на очень высоком уровне", - сказал Бауыржан Айтқазин.

В завершение мероприятия гостям и сотрудникам телеканала "Алтай" были вручены памятные подарки.