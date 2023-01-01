Telegram в 2023 году обгонит WhatsApp по числу скачиваний в Европе - исследование

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Telegram является самым быстрорастущим мессенджером в Европе в период с 2019 по 2022 годы. Он занял третье по числу скачиваний в этой части света среди всех приложений, уступив лишь TikTok и WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на 3dnews.ru.

Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании Sensor Tower. Наиболее быстрорастущими для Telegram рынками являются Россия, Турция и Франция. А быстрее всего аудитория мессенджера росла в течение трёх кварталов 2022 года.

Также в числе самых быстрорастущих мессенджеров оказались Viber, Discord, WhatsApp и Signal.

В 2019 году мессенджер Telegram занимал пятое место среди приложений по числу загрузок, в 2021 году вышел на третье место, сохранив эту позицию в 2022 году и сократив до минимума отставание от WhatsApp. А в следующем году, согласно прогнозу Sensor Tower, он займёт второе место, опередив WhatsApp.