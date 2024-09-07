Telegram отменил приватность чатов после задержания Дурова

Мессенджер Telegram обновил политику пользования своими ресурсами, разрешив пользователям сообщать модераторам о "незаконном контенте" в частных группах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

До этого в политике мессенджера было, что все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными, кроме каналов и ботов, администрация соцсети "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". Об этом свидетельствует кэшированная копия страницы.

Теперь же во всех приложениях Telegram есть кнопки "пожаловаться". Чтобы произвести жалобу на определённый контент, нужно нажать на сообщение или удерживать его, после чего всплывает меню, где должна быть эта кнопка.

Изменения в политику Telegram внесены сутки назад.

Павла Дурова задержали, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. За несколько минут до приземления частного самолёта Дурова объявили в розыск. Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram.

Позже Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро, однако он дважды в неделю должен отмечаться в полиции, при этом ему запрещено покидать территорию Франции.