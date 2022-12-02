Telegram намерен запустить площадку для торговли цифровыми валютами

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал создание криптовалютных кошельков и запуск децентрализованных криптовалютных бирж, передаёт BaigeNews.kz.

"Следующий шаг Telegram — создание набора децентрализованных инструментов, включая некастодиальный кошелёк и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюты. Таким образом, будут исправлены ошибки, вызванные чрезмерной централизацией, которая подвела сотни тысяч пользователей криптовалют", - сообщил Дуров в своём Telegram-канале.

По его словам, блокчейн-индустрия была построена на обещании децентрализации, но в итоге оказалась сосредоточена в руках тех, кто начал злоупотреблять своей властью. И привёл в пример криптобиржу FTX, в результате краха которой многие инвесторы потеряли свои деньги.

По его словам, нужно создавать быстрые и простые в использовании децентрализованные приложения, чтобы инвесторы не зависели от третьей стороны в процессе покупки и продажи криптовалюты.