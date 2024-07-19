Telegram начнёт показывать данные о стране и месяце регистрации аккаунтов
Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24Сегодня, 22:24
124Фото: baigenews.kz
Telegram вскоре будет показывать информацию о стране и месяце регистрации публичных аккаунтов. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новых участников крипто-сферы. Вскоре Telegram начнёт отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов (аналогично Instagram). Мы также разрешим организациям использовать свои мини-приложения для присвоения меток каналам, создавая децентрализованную торговую площадку для сторонней проверки. Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram узнают больше о возможностях и опасностях этого нового мира", - написал Дуров в Telegram.
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