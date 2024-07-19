Telegram начнёт показывать данные о стране и месяце регистрации аккаунтов

Telegram вскоре будет показывать информацию о стране и месяце регистрации публичных аккаунтов. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новых участников крипто-сферы. Вскоре Telegram начнёт отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов (аналогично Instagram). Мы также разрешим организациям использовать свои мини-приложения для присвоения меток каналам, создавая децентрализованную торговую площадку для сторонней проверки. Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram узнают больше о возможностях и опасностях этого нового мира", - написал Дуров в Telegram.