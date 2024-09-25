Telegram будет раскрывать данные пользователей по запросу органов в Казахстане

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова о готовности раскрыть данные пользователей Telegram по запросу властей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По словам главы Telegram, могут быть предоставлены только личные данные распространителя преступного контента. В целях предотвращения незаконного контента и защиты прав пользователей мы поддерживаем это нововведение. Мы продолжаем тесно сотрудничать не только с сетью Telegram, но и с руководством других социальных сетей. Особенно важным становится распространение нелегального контента в отношении детей, представляющих риск", - сказал Канат Искаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Astana Media Week.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, могут быть раскрыты органам власти.

Напомним, Павла Дурова задержали, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. За несколько минут до приземления частного самолёта предпринимателя объявили в розыск. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram.

Позже Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро, однако он дважды в неделю должен отмечаться в полиции, при этом ему запрещено покидать территорию Франции.