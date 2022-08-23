Телефоны в бревне пытались провезти в колонию Костанайской области

Фото: скриншот видео

Телефоны внутри бревна пытались провезти в колонию Костанайской области, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время досмотра на КПП грузовой Газели, доставлявшей пиломатериалы (древесина предназначалась для работы предприятия, расположенного на территории учреждения), в одном из бревен были обнаружены девять телефонов, из них четыре смартфона и пять кнопочных.