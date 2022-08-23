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скриншот видео Сегодня, 17:50
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Фото: скриншот видео

Телефоны в бревне пытались провезти в колонию Костанайской области

Телефоны внутри бревна пытались провезти в колонию Костанайской области, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время досмотра на КПП грузовой Газели, доставлявшей пиломатериалы (древесина предназначалась для работы предприятия, расположенного на территории учреждения), в одном из бревен были обнаружены девять телефонов, из них четыре смартфона и пять кнопочных.

"С начала года было зарегистрировано несколько десятков попыток проноса на территорию колоний запрещенных предметов. Стоит отметить, что граждане предупреждаются о запрете проноса запрещенных предметов. Кроме того, в помещении досмотра имеется соответствующая наглядная информация, согласно действующему законодательству", – отметил начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Абай Кайырбеков.

Видео: Polisia.kz
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#нарушение #ДУИС
Сегодня, 17:50
121
Журналист

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