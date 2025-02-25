С важной информацией обратились к жителям области Абай правоохранители, передаёт BaigeNews.kz.

"26 и 28 февраля с 2:30 до 3:30 АО "Казахтелеком" проводит плановые технические работы на городских телефонных линиях. На время работ возможны перебои с исходящей и входящей связью, в том числе временная недоступность экстренных служб", - сообщили в департаменте полиции региона.