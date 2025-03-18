Телефонный разговор президентов России и США продолжался более полутора часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
"Телефонный разговор Трампа и Путина завершен", - сообщил представитель Белого дома.
Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил в эфире телеканала X , что Трамп всё ещё общается с Путиным .
"Президент Трамп находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по восточному времени. Звонок проходит хорошо", — сообщил Скавино.