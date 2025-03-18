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Телефонный разговор Трампа и Путина завершён

Сегодня, 21:40
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instagram.com/realdonaldtrump Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Телефонный разговор президентов России и США продолжался более полутора часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

"Телефонный разговор Трампа и Путина завершен", - сообщил представитель Белого дома.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил в эфире телеканала X , что Трамп всё ещё общается с Путиным .

"Президент Трамп находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по восточному времени. Звонок проходит хорошо", — сообщил Скавино.

 

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