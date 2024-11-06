"Телефонному террористу" в Таразе "светит" пять лет тюрьмы

Сотрудники полиции в Жамбылской области задержали подозреваемого, который сообщил, что в здании оператора сотовой связи в Таразе установлено взрывное устройство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В срочном порядке сотрудники департамента полиции Жамбылской области, в том числе специального отряда быстрого реагирования, следственно-оперативной группы, кинологи с собаками, а также ДКНБ, ДЧС проверили данное здание, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в горной местности Жамбылского района на территории крестьянского хозяйства полицейскими установлен и “по горячим следам” задержан подозреваемый – 42-летний житель.

Мужчина арестован, в качестве вещественного доказательства у него изъяли мобильный телефон.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

Подозреваемому грозит штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.