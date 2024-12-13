В Алматинской области учреждение средней безопасности №14 департамента уголовно-исполнительной системы пытались передать запрещенные предметы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Мать, спрятав телефон в кусок сала, попыталась передать их через бандероль. Благодаря бдительности сотрудников учреждения, факт передачи был предотвращен. Телефон марки Samsung, sim-карта и зарядное устройство были изъяты", - говорится в сообщении.

По данному факту был составлен материал и направлен в суд для принятия решения в отношении женщины.

Напомним, за наркотики в конфетах казахстанке грозит до 10 лет лишения свободы.