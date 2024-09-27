Телефон в коробке с заваркой пытались передать в карагандинскую колонию
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
93Фото: polisia.kz
Попытка пронести в колонию мобильный телефон в коробке с заваркой пресечена сотрудниками ДУИС по Карагандинской области и области Улытау, передаёт BaigeNews сообщает Polisia.kz.
Сотрудники учреждения № 33 обнаружили необычную посылку. Во время досмотра пакетов с передачами они нашли мобильный телефон, спрятанный внутри коробки с заваркой.
Так, житель Алматинской области пытался доставить мобильный телефон своему другу, который находится под стражей по обвинению в грабеже. Телефон и SIM-карта были тщательно упакованы в коробку с чаем, чтобы скрыть их от посторонних глаз.
В связи с данным инцидентом собраны материалы для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 481 КоАП РК.
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