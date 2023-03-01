Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам

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В Казахстане в прямом эфире проходят телевизионные дебаты между кандидатами в мажилис от всех семи партий. В первом раунде оппоненты презентовали предвыборные программы, передаёт BaigeNews.kz.

Исполнительный секретарь партии AMANAT Елнур Бейсенбаев заявил, что партия, в первую очередь, будет бороться с несправедливостью и олигополиями.

"Коррупция должна исчезнуть. Мы также должны увеличить доходы каждой семьи. Будем продвигать повышение заработных плат. Для этого откроем более ста новых рабочих мест", - сказал он.

Повышение статуса простого рабочего пообещал зампредседателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев.

"Это инженеры, механики, строители и животноводы. Будем стараться, чтобы они занимали почетное место в обществе. Второе, более 280 тысяч хозяйств работают в секторе сельского хозяйства. Будем искать способы освобождения их от налогов", - сказал он.

Представитель партии "Respublica", сопредседатель Сырымбек Тау заявил, что, в первую очередь, партия обратит внимание на повышение качества образования в стране.

"Почему сельские школьники не могут получать такое же образование, что и городские? Во-вторых, в сёлах не поддерживают средний бизнес и им не представлены никакие условия. Будем им помогать", - заявил он.

Заместитель председателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков пообещал вернуть настоящую власть мажилису и маслихатам, внести аудиторскую палату в мажилис, а также внести закон по борьбе с бедностью.

"После предложенной нами народной реформы в Казахстане образуется сильный средний класс. Программы для развития сельского хозяйства у нас тоже есть. Будем улучшать условия для матерей с детьми, людей с ограниченными возможностями, и рабочих",- сказал он.

Председатель партии "Байтак "Азаматхан Амиртаев также заявил о внесении нового закона местного самоуправления.

"Мы сделаем так, чтобы голос местного населения был услышан властью. Без этого никак. Потому что в сёлах очень много проблем", - сказал он.

Ослаблять государственное регулирование в экономике и поддерживать рабочий труд - вот чем собирается заниматься демократическая партия "Ак жол".

"Те рабочие, которые кормят страну, должны быть самыми уважаемыми. А те, кто приносят им вред, налоговые органы, должны отвечать за это", - отметил заместитель председателя партии Берик Дюсембинов.

Самой главной целью Общенациональной социал-демократической партии является борьба с коррупцией.