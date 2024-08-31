Телебашню "Көктөбе" в Алматы стилизовали иллюминацией: что из этого получилось

Телебашня "Көктөбе" превратилась в яркий символ города благодаря праздничной иллюминации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Это архитектурное сооружение высотой более 370 метров теперь освещается 185 прожекторами с различными углами рассеивания.

Башня также оснащена уникальным медиафасадом, состоящим из световых линий с LED-модулями, которые подсвечивают 10 уровней строения, создавая впечатляющее мультимедийное шоу.

"Теперь "Көктөбе" — не просто телевышка, а настоящая визитная карточка Алматы!", — отмечают в акимате.

Ранее сообщалось, что начиная с Дня Конституции освещение телебашни будет работать по следующему графику: ежедневно с 20:00 до 2:00 динамичное освещение будет включаться на самой башне. С 2:00 до 5:00 башня будет подсвечиваться прожекторами в фоновом режиме. В праздничные дни с 21:00 до 2:00 будет подключаться мультимедийный праздничный видеоряд. С 2:00 до 5:00 будет работать прожекторное освещение.

Фото и видео: акимат Алматы