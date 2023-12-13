Телебашню Кок-Тобе в Алматы подсветят

Телебашню на Кок-Тобе в Алматы планируют оснастить архитектурной подсветкой летом 2024 года. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"По архитектурной подсветке телебашни "Кок-Тобе". Аппарат акима Медеуского района является администратором. Договор на сегодня уже заключен. Мы подыскали все технические решения совместно с дирекцией Казтелерадио. В декабре будет заказано соответствующее оборудование, я думаю, что в следующем году, к лету, полностью монтаж осуществим и запустим", - сказал аким района.

В проекте указано, что высота телебашни составляет 371,5 метров, начало строительно-монтажных работ запланировано на январь, а завершение - на май 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что проект по оснащению телебашни на Кок-Тобе подсветкой оценивается в 1,2 млрд тенге.