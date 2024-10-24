Телебашня Коктобе засияет праздничным освещением в честь Дня Республики

Символ Алматы - телевышку Коктобе празднично оформят ко Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате города, архитектурное освещение будет подключено 24 октября в 20:00.

Алматинцы и гости города смогут полюбоваться поздравлением на вышке 24 и 25 октября.