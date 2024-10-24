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Телебашня Коктобе засияет праздничным освещением в честь Дня Республики

Сегодня, 19:35
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акимат Алматы Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: акимат Алматы

Символ Алматы - телевышку Коктобе празднично оформят ко Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате города, архитектурное освещение будет подключено 24 октября в 20:00. 

Алматинцы и гости города смогут полюбоваться поздравлением на вышке 24 и 25 октября.

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