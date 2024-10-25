Телебашня "Кок-Тобе" засияла праздничным освещением в честь Дня Республики

В цвет казахстанского флага окрасилась телебашня "Кок-Тобе" Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате мегаполиса поделились сочными видео праздничной иилюминации.



Также в Алматы обещают показать жителям зрелищное шоу дронов, которое запланировано на площади имени Абая, перед Дворцом Республики в 21:00.

Кроме того, еще одно шоу дронов пройдет на площади Астана в 21:30. Необходимо отметить, что других мероприятий перед КБТУ не планируется.

Перед стартом шоу ожидается частичное и временное перекрытие улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана с 21:20 до 22:00.

Более 500 дронов синхронно взмоют в небо и создадут визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости.

Напомним, ранее на Медеу под звуки государственного гимна торжественно подняли гигантский флаг Казахстана.