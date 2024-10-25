Телебашня "Кок-Тобе" засияла праздничным освещением в честь Дня Республики
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В цвет казахстанского флага окрасилась телебашня "Кок-Тобе" Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате мегаполиса поделились сочными видео праздничной иилюминации.
Также в Алматы обещают показать жителям зрелищное шоу дронов, которое запланировано на площади имени Абая, перед Дворцом Республики в 21:00.
Кроме того, еще одно шоу дронов пройдет на площади Астана в 21:30. Необходимо отметить, что других мероприятий перед КБТУ не планируется.
Перед стартом шоу ожидается частичное и временное перекрытие улицы Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана с 21:20 до 22:00.
Более 500 дронов синхронно взмоют в небо и создадут визуальные 3D-образы, символизирующие элементы национальной культуры и важные моменты в истории страны. Световые инсталляции будут сопровождаться музыкальными произведениями, подчеркивая дух национального единства и гордости.
Напомним, ранее на Медеу под звуки государственного гимна торжественно подняли гигантский флаг Казахстана.
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