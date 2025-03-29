В честь визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Алматы башня на Коктобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

Напоммним, в субботу Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В аэропорту Алматы его тепло встретил Президент Касым-Жоммарт Токаев. Главы двух стран осмотрели горнолыжный кластер Алматы и познакомись с проектом дальнейшего развития Медеу, а также провели неформальную встречу.

Кроме того, главы государств посетили выставку искусственного интеллекта AlmatyFairai и ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева.