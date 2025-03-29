Телебашня Кок-Тобе в Алматы засияла цветами флагов Казахстана и Узбекистана
В этот день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с рабочим визитом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В честь визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Алматы башня на Коктобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.
Напоммним, в субботу Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В аэропорту Алматы его тепло встретил Президент Касым-Жоммарт Токаев. Главы двух стран осмотрели горнолыжный кластер Алматы и познакомись с проектом дальнейшего развития Медеу, а также провели неформальную встречу.
Кроме того, главы государств посетили выставку искусственного интеллекта AlmatyFairai и ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты. Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева.
Самое читаемое
- Токаев выразил соболезнования народу Кореи
- "Адал азамат – Адал еңбек": как инициативы Президента изменят Казахстан
- Казахстанка избила врача скорой помощи: женщине вынесли приговор
- Этнокультурные объединения хотят снабдить постоянным финансированием
- Юноша осквернил мусульманское кладбище в Алматинской области