Тела утонувших мужчин нашли спасатели Атырауской области

Спасатели нашли тела пропавших людей в Жылыойском и Махамбетском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

29 мая в 15:55 спасатели Оперативно-спасательного отряда извлекли из озера "Камысколь" тело пропавшего в Жылыойском районе человека 1991 г. р. и передали его сотрудникам полиции.

"Пропавший человек вышел из дома 23 мая около 19:30 часов и по словам родственников, ушел на рыбалку на собственной лодке на реку "Жем" и обратно не вернулся. Спасатели проводили непрерывные поисковые работы в течение 6 дней с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

29 мая в 16:15 часов в 5 км от села Акжайык Махамбетского района спасателями было извлечено и передано сотрудникам полиции тело мужчины 1998 г.р., из воды реки Урал, которая распространилась по пойме.