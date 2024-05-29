Тела утонувших мужчин нашли спасатели Атырауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Спасатели нашли тела пропавших людей в Жылыойском и Махамбетском районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.
29 мая в 15:55 спасатели Оперативно-спасательного отряда извлекли из озера "Камысколь" тело пропавшего в Жылыойском районе человека 1991 г. р. и передали его сотрудникам полиции.
"Пропавший человек вышел из дома 23 мая около 19:30 часов и по словам родственников, ушел на рыбалку на собственной лодке на реку "Жем" и обратно не вернулся. Спасатели проводили непрерывные поисковые работы в течение 6 дней с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.
29 мая в 16:15 часов в 5 км от села Акжайык Махамбетского района спасателями было извлечено и передано сотрудникам полиции тело мужчины 1998 г.р., из воды реки Урал, которая распространилась по пойме.
"Мужчина вышел на выпас скота 28 мая т.г. в направлении крестьянского хозяйства "Манаш" и обратно не вернулся. Всего в поисково-спасательных работах были задействованы 21 человек, 6 единиц техники, 3 единицы моторных лодок ДЧС Атырауской области, РОП, МИО", - отметили в ДЧС.
Самое читаемое
- Мужчина прострелил голову супруге в Москве
- Миллионы тенге переводили чиновники неработающим сотрудникам в Туркестанской области
- Певица Алсу разводится с мужем
- Называли прокажённой и били стулом: казахстанцы рассказали как пережили школьный буллинг
- "Стараюсь сохранять позитивный настрой": дзюдоистка Абиба Абужакынова назвала свои сильные качества