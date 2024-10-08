Тела трёх человек обнаружили в квартире в Темиртау
Сегодня, 15:44
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Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
84Фото: baigenews.kz
В Сети распространяют информацию о том, что голодные собаки обглодали тела своих хозяев в Темиртау. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что на неприятный запах из квартиры в многоэтажке пожаловались соседи. Прибывшие на вызов полицейские вскрыли двери в жилище и обнаружили в нём тела трёх человек.
"По факту обнаружения тел трёх человек без видимых признаков насильственной смерти в квартире в Темиртау возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия для установления причин смерти. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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