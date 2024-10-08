Тела трёх человек обнаружили в квартире в Темиртау

В Сети распространяют информацию о том, что голодные собаки обглодали тела своих хозяев в Темиртау. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что на неприятный запах из квартиры в многоэтажке пожаловались соседи. Прибывшие на вызов полицейские вскрыли двери в жилище и обнаружили в нём тела трёх человек.