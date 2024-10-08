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Тела трёх человек обнаружили в квартире в Темиртау

Сегодня, 15:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: baigenews.kz

В Сети распространяют информацию о том, что голодные собаки обглодали тела своих хозяев в Темиртау. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что на неприятный запах из квартиры в многоэтажке пожаловались соседи. Прибывшие на вызов полицейские вскрыли двери в жилище и обнаружили в нём тела трёх человек.

"По факту обнаружения тел трёх человек без видимых признаков насильственной смерти в квартире в Темиртау возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия для установления причин смерти. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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