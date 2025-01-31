Частный дом сгорел в Усть-Каменогорске. При разборе конструкций в погребе жилища нашли три тела, передаёт BaigeNews.kz.

У погибших обнаружили рубленные раны на головах.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Полиция проводит все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Ход расследования находится на личном контроле руководства ведомства.