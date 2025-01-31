  • 31 Января, 17:30
  • BAIGENEWS

Тела трёх человек нашли в погребе сгоревшего дома в Усть-Каменогорске

Инцидент прокомментировали в полиции.

Сегодня, 16:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
184
Фото: pxhere.com

Частный дом сгорел в Усть-Каменогорске. При разборе конструкций в погребе жилища нашли три тела, передаёт BaigeNews.kz.

У погибших обнаружили рубленные раны на головах.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Полиция проводит все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Ход расследования находится на личном контроле руководства ведомства.

Самое читаемое

Наверх