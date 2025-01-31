Тела трёх человек нашли в погребе сгоревшего дома в Усть-Каменогорске
Инцидент прокомментировали в полиции.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
184Фото: pxhere.com
Частный дом сгорел в Усть-Каменогорске. При разборе конструкций в погребе жилища нашли три тела, передаёт BaigeNews.kz.
У погибших обнаружили рубленные раны на головах.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Полиция проводит все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Ход расследования находится на личном контроле руководства ведомства.
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