Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину

Тела погибших казахстанских детей доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. В акимате Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам детей, в который вошли специалисты всех служб региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат ВКО.

Разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, привёл к жертвам среди населения и туристов. Среди погибших дети Восточного Казахстана.Два мальчика и две девочки в день трагедии ездили в гости к родственникам в сопровождении матерей.

"Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными погибших и выразил глубокие соболезнования, отметив, что в эти тяжелые дни все жители Восточного Казахстана скорбят вместе с ними и заверил, что администрация области окажет всю необходимую поддержку. Местные исполнительные органы и мечеть "Халифа Алтай" взяли на себя организацию и проведение похорон детей. Предприятия и бизнесмены региона также выразили готовность оказать помощь семьям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, по данным МЧС Кыргызстана, из-за сильных дождей селевые потоки затопили десятки дворов, повредив несколько мостов и дорог. 1,3 тысячи человек оказались заблокированными в районе зоны отдыха Абшыр-Ата. На данный момент официально известно о восьмерых погибших, среди которых есть казахстанцы.