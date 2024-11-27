Тела нескольких человек обнаружили у берегов Египта
Три тела были извлечены из туристической лодки, затонувшей у египетского побережья Красного моря.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
61Фото: Global Look Press
Лодка Sea Story, на борту которой находились 31 турист и 13 членов экипажа, совершала многодневный дайвинг с 31 туристом и 14 членами экипажа, когда с нее поступил сигнал бедствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail. Судно затонуло за 5–7 минут после столкновения с высокими волнами. По неподтвержденным данным, на яхту налетела волна при сильном ветре, пишет The Guardian.
16 пассажиров, предположительно, оказались в ловушке.
28 выживших были спасены. Госпитализация не потребовалась ни одному из них.
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