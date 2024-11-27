Тела нескольких человек обнаружили у берегов Египта

Лодка Sea Story, на борту которой находились 31 турист и 13 членов экипажа, совершала многодневный дайвинг с 31 туристом и 14 членами экипажа, когда с нее поступил сигнал бедствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail. Судно затонуло за 5–7 минут после столкновения с высокими волнами. По неподтвержденным данным, на яхту налетела волна при сильном ветре, пишет The Guardian.