Тела ещё двух детей извлекли из столкнувшегося с грузовиком авто в Актюбинской области
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
134Фото: baigenews.kz
Выросло число жертв в ДТП в Актюбинской области. Из салона автомобиля Toyota Ipsun, столкнувшегося с грузовиком на трассе "Самара-Шымкент", извлекли тела ещё двух детей, передаёт BaigeNews.kz.
В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. По предварительной информации, дети с родителями ехали на соревнования по футболу в другую область.
На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия.
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