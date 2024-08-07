  • 7 Августа, 17:41
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Тела ещё двух детей извлекли из столкнувшегося с грузовиком авто в Актюбинской области

Сегодня, 16:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: baigenews.kz

Выросло число жертв в ДТП в Актюбинской области. Из салона автомобиля Toyota Ipsun, столкнувшегося с грузовиком на трассе "Самара-Шымкент", извлекли тела ещё двух детей, передаёт BaigeNews.kz.

В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. По предварительной информации, дети с родителями ехали на соревнования по футболу в другую область.

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия.

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