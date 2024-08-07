Тела ещё двух детей извлекли из столкнувшегося с грузовиком авто в Актюбинской области

Выросло число жертв в ДТП в Актюбинской области. Из салона автомобиля Toyota Ipsun, столкнувшегося с грузовиком на трассе "Самара-Шымкент", извлекли тела ещё двух детей, передаёт BaigeNews.kz.

В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. По предварительной информации, дети с родителями ехали на соревнования по футболу в другую область.

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия.