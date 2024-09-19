  • 19 Сентября, 04:17
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Тела двух иностранцев найдены на съёмной квартире в Шымкенте

Сегодня, 02:44
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44
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Фото: BaigeNews.kz

В Шымкенте в съёмной квартире обнаружили мёртвыми двух студентов из Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Молодым людям было 21-22 года, они учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии и снимали жильё с тремя иностранцами в Аль-Фарабийском районе Шымкента. 

Причину смерти студентов установит экспертиза.

В пресс-службе ДЧС первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом, исключили. Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.

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