Тела двух иностранцев найдены на съёмной квартире в Шымкенте
Сегодня, 02:44
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Сегодня, 02:44Сегодня, 02:44
144Фото: BaigeNews.kz
В Шымкенте в съёмной квартире обнаружили мёртвыми двух студентов из Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.
Молодым людям было 21-22 года, они учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии и снимали жильё с тремя иностранцами в Аль-Фарабийском районе Шымкента.
Причину смерти студентов установит экспертиза.
В пресс-службе ДЧС первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом, исключили. Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.
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