Тела двух иностранцев найдены на съёмной квартире в Шымкенте

В Шымкенте в съёмной квартире обнаружили мёртвыми двух студентов из Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Молодым людям было 21-22 года, они учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии и снимали жильё с тремя иностранцами в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

Причину смерти студентов установит экспертиза.

В пресс-службе ДЧС первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом, исключили. Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.