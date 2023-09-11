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Тела двоих детей обнаружили во времянке в Кызылординской области

Сегодня, 20:44
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Двое детей насмерть отравились газом в Кызылординской области. Их тела нашли во времянке в посёлке Шиели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазТрансГаз Аймак".

"В 7:27 по адресу улица Бекежанова, 44 произошло удушье природным газом с летальным исходом двух детей: шести и трёх лет. Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты. Будет создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", - сообщили в компании.

В АО "КазТрансГаз Аймак" призвали потребителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту. Они очень простые:

  • при запахе газа сразу позвоните на номер 104;
  • не допускайте к газовым приборам детей;
  • всегда проверяйте тягу в дымоходе;
  • нельзя самовольно подключать и переносить газовое оборудование, монтаж должны выполнять только специалисты;
  • запрещается использовать газовые плиты для обогрева;
  • запрещается устанавливать самостоятельно и использовать печи кустарного производства.

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