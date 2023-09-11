Тела двоих детей обнаружили во времянке в Кызылординской области

Двое детей насмерть отравились газом в Кызылординской области. Их тела нашли во времянке в посёлке Шиели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазТрансГаз Аймак".

"В 7:27 по адресу улица Бекежанова, 44 произошло удушье природным газом с летальным исходом двух детей: шести и трёх лет. Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты. Будет создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", - сообщили в компании.

В АО "КазТрансГаз Аймак" призвали потребителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту. Они очень простые: