Тела двоих детей обнаружили во времянке в Кызылординской области
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
216Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Двое детей насмерть отравились газом в Кызылординской области. Их тела нашли во времянке в посёлке Шиели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазТрансГаз Аймак".
"В 7:27 по адресу улица Бекежанова, 44 произошло удушье природным газом с летальным исходом двух детей: шести и трёх лет. Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты. Будет создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", - сообщили в компании.
В АО "КазТрансГаз Аймак" призвали потребителей соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту. Они очень простые:
- при запахе газа сразу позвоните на номер 104;
- не допускайте к газовым приборам детей;
- всегда проверяйте тягу в дымоходе;
- нельзя самовольно подключать и переносить газовое оборудование, монтаж должны выполнять только специалисты;
- запрещается использовать газовые плиты для обогрева;
- запрещается устанавливать самостоятельно и использовать печи кустарного производства.
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