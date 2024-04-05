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Тела детей нашли в селе Карагандинской области: в убийстве подозревается мать

Сегодня, 15:08
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: baigenews.kz

В одном из сёл Карагандинской области обнаружили тела двоих детей. В преступлении подозревают мать детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

"4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области с признаками насильственной смерти обнаружены трупы детей в возрасте 2-4 лет.

По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области.

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