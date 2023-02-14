Тела 85 человек достали из-под завалов казахстанские спасатели в Турции

Тела 85 человек вытащили из-под завалов казахстанские спасатели в Турции. Работать они не прекращают ни днём, ни ночью. В МЧС рассказали, как сотрудники помогают в разрушенных землетрясением городах, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала проведения поисково-спасательных работ силами МЧС Казахстана спасены семь человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 85 погибших, в том числе 10 детей", - уточнили в ведомстве.

Работы ведут в двух населённых пунктах. Спасатели занимаются демонтажем неустойчивых конструкций и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших из-под руин.

В Газиантепе демонтаж ведёт первый эшелон спасателей на двух участках круглосуточно в две смены.

Одна группа разбирает полностью разрушенное девятиэтажное здание. Из-под завалов спасено четыре человека, извлечены тела 27 погибших. Другая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном также разрушенном здании. Извлечены тела 24 человек.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы в Нурдагы. В полностью разрушенном здании спасатели проводили работу по обнаружению людей, установлению с пострадавшими аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи.

"В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятым мерам по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объёмом более 18 тысяч кубометров троих живых людей - мужчину и двух женщин. Пострадавших передали медработникам. Извлечены тела 11 погибших", - сообщили в МЧС.

Медики Центра медицины катастроф оказывают первую помощь пострадавшим и днём, и ночью. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы.