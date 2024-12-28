Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL, доставят в Баку в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Report, тела будут доставлены в Баку в ближайшее время самолётом AZAL.

Ранее в Баку похоронили 13-летнего футболиста клуба "Гянджлик" Мухамедали Еганова. Мальчик летел в Грозный, чтобы провести новогодние праздники с мамой.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

В Азербайджане объявлен траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Также Алиеву позвонил президент РФ Владимир Путин, который принёс извинения азербайджанскому коллеге связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.

Кроме того, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.