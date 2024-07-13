Текущий ремонт вслед за ямочным: нарушения на миллиарды тенге вывил Антикор

За последние 3,5 года Антикоррупционная служба зарегистрировала 65 коррупционных правонарушений в сфере строительства и ремонта дорог, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Как отметил на расширенном заседании полугодовой коллегии руководитель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли.

В первую очередь предстоит изучить все процессы строительства от планирования до приемки работ, проведена ревизия НПА, СНИПов на предмет коррупционных норм, коллизий и пробелов.

"Имеет место завышение стоимости ПСД, использование некачественных материалов, оборудования и технологий. Привлекаются аффилированные и недобросовестные компании, которые не в полном объеме выполняют работы. В целом, за последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге. Вторым направлением работы станет мониторинг текущего строительства дорог", — отметили в ведомстве.

По всей стране охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге. Под особым контролем Агентства 12 масштабных проектов. За каждым из них закреплены ответственные люди, которые координируют работу на местах. Во всех регионах сформированы мониторинговые группы, куда вошли общественники, а также эксперты в этой отрасли.

В Антикоре таже привели примеры выявленных нарушений.

"В пяти регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ. К примеру, в области Абай следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн. тенге, на том же участке проводят текущий ремонт – уже на 1 млрд тенге. Особое внимание будет уделено работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта. Только в 4 регионах Центром выявлено 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не были устранены. Об итогах анализа будет проинформирован Президент и общественность", — говорится в сообщении Антикора.

Напомним, в мае этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил низкое качество отечественных дорог, Агентству и Правительству глава государства поручил искоренить коррупционные проявления в этой сфере.