Техусловия для газификации домов стали доступны на eGov.kz
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Услуга по получению технических условий для газификации жилых домов и объектов стала доступна онлайн на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz.
Над её запуском работали министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерство энергетики, АО "КазТрансГаз Аймак" и "Национальные информационные технологии".
"Физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись электронной цифровой подписью (ЭЦП), не покидая своего дома. Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов", - сообщили в Минэнерго.
Для получения техусловий гражданам нужно сделать несколько шагов:
- Авторизоваться на портале eGov.kz;
- Указать контактный телефон и адрес электронной почты;
- Выбрать адрес проживания;
- Выбрать адрес объекта газификации;
- Приложить скан техпаспорта;
- Указать данные по объекту газификации;
- Подписать заявку с помощью ЭЦП;
- Дождаться ответа от АО "КазТрансГаз Аймак" о выдаче технических условий или о возможном отказе.
"Это удобное решение позволяет гражданам сэкономить время и силы, которые ранее требовались для посещения офисов и заполнения бумажных документов. Онлайн-сервис также способствует улучшению доступности газификации жилых домов и объектов", - считают в Минэнерго.
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