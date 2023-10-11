  • 11 Октября, 17:30
  • BAIGENEWS

Техусловия для газификации домов стали доступны на eGov.kz

Сегодня, 17:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
107
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Услуга по получению технических условий для газификации жилых домов и объектов стала доступна онлайн на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Над её запуском работали министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерство энергетики, АО "КазТрансГаз Аймак" и "Национальные информационные технологии".

"Физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись электронной цифровой подписью (ЭЦП), не покидая своего дома. Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов", - сообщили в Минэнерго.

Для получения техусловий гражданам нужно сделать несколько шагов:

  • Авторизоваться на портале eGov.kz;
  • Указать контактный телефон и адрес электронной почты;
  • Выбрать адрес проживания;
  • Выбрать адрес объекта газификации;
  • Приложить скан техпаспорта;
  • Указать данные по объекту газификации;
  • Подписать заявку с помощью ЭЦП;
  • Дождаться ответа от АО "КазТрансГаз Аймак" о выдаче технических условий или о возможном отказе.

"Это удобное решение позволяет гражданам сэкономить время и силы, которые ранее требовались для посещения офисов и заполнения бумажных документов. Онлайн-сервис также способствует улучшению доступности газификации жилых домов и объектов", - считают в Минэнерго.

Самое читаемое

Наверх