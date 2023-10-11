Техусловия для газификации домов стали доступны на eGov.kz

Услуга по получению технических условий для газификации жилых домов и объектов стала доступна онлайн на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Над её запуском работали министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерство энергетики, АО "КазТрансГаз Аймак" и "Национальные информационные технологии".

"Физические лица могут подать заявку на получение технических условий для газификации через портал eGov.kz, воспользовавшись электронной цифровой подписью (ЭЦП), не покидая своего дома. Процесс рассмотрения и выдачи технических условий занимает пять рабочих дней для технически несложных объектов и 10 рабочих дней для технически сложных объектов", - сообщили в Минэнерго.

Для получения техусловий гражданам нужно сделать несколько шагов:

Авторизоваться на портале eGov.kz;

Указать контактный телефон и адрес электронной почты;

Выбрать адрес проживания;

Выбрать адрес объекта газификации;

Приложить скан техпаспорта;

Указать данные по объекту газификации;

Подписать заявку с помощью ЭЦП;

Дождаться ответа от АО "КазТрансГаз Аймак" о выдаче технических условий или о возможном отказе.