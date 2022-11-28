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Техпаспорта на недвижимость стали доступны онлайн в Казахстане
В приложении Egov.mobile стал доступен электронный техпаспорт на квартиры, общежитие, дачи и гаражи, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы получить нужную бумагу, в разделе "Цифровые документы" необходимо выбрать технический паспорт.
После отобразится форма электронного документа с заключением об установлении расхождений идентификационных и технических сведений.
По данной услуге действует функция QR-кода, при помощи которой можно поделиться выбранным техпаспортом.
"Цифровые документы" равнозначны документу на бумажном носителе (статья 1 Закона "Об информатизации"). В том случае, если технический паспорт утерян, граждане могут получить услугу по выдаче дубликата технического паспорта через портал "электронного правительства" и Egov.mobile", - сообщили в министерстве юстиции.
В ведомстве уточнили, что полная автоматизация технического паспорта невозможна из-за отсутствия оцифровки плана - схемы объекта недвижимости.
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