Технологию по переработке радиоактивных элементов планируют разработать в Институте ядерной физики

Отработавшее ядерное топливо - неизбежный результат работы всех атомных электростанций. В связи с увеличением производства электроэнергии с использованием ядерной энергии, вопросы переработки ОЯТ становятся всё более актуальными в мире. Это не только способствует эффективному использованию ресурсов, но и минимизирует потенциальные экологические риски. Казахстан с учетом будущего строительство АЭС может тоже столкнуться с вопросом переработки такого топлива. Каковы перспективы развития этой отрасли для нашей страны корреспонденту BaigeNews.kz рассказал заместитель генерального директора по производству Института ядерной физики Республики Казахстан Евгений Ермаков.

- Евгений Леонидович, какие перспективы переработки ядерного топлива могут быть у Казахстана после введения АЭС?

- Эксплуатация АЭС и дальнейшее развитие атомной энергетики обеспечат развитие перспективных сопутствующих технологий и направлений, одной из таких технологий является переработка ядерного топлива с последующим производством нового топлива для энергетических реакторов. Потому, при вводе в эксплуатацию в Казахстане атомной электростанции имеются все перспективы и основания для развития технологии по переработке отработавшего ядерного топлива.

- Насколько затратный и сложный процесс переработки топлива от атомной электростанции?

- Процесс переработки отработавшего ядерного топлива является сложной ядерной технологией, в основе которой используются радиохимические процессы. И конечно, разработка такой технологии является дорогостоящим и длительным процессом, поскольку здесь необходимо проведение научно-исследовательских работ, разработка самой технологии и наконец, создание полноценного производственного комплекса. Поэтому не многие страны в настоящее время обладают такими технологиями.

- Есть ли у нас уже какая-то база для этой работы?

- Мы сейчас начинаем разрабатывать проект по научно-исследовательским работам в области производства медицинского радиоизотопа молибден-99 осколочным способом. По сути, при наработке таким способом этого изотопа образуются такие же радиоактивные элементы, как и в отработавшем ядерном топливе АЭС. И в рамках этого проекта мы также планируем разработать технологию по переработке этих радиоактивных элементов. И все эти работы планируем провести на базе нашего Института ядерной физики. Поэтому научно-исследовательская база для проведения экспериментальной части уже имеется.

- Какие страны могут быть для Казахстана ориентиром в вопросе переработки ядерного топлива?

- Сейчас в мире имеют технологии по переработке ОЯТ Франция и Россия, так же в этом направлении работы проводятся в Японии. Поэтому ориентироваться можно на опыт этих стран, но необходимо иметь в виду, что это "закрытые" коммерческие технологии и никто так просто ими делиться не будет. Поэтому основной упор, я считаю, необходимо делать на разработку именно своей технологии и в этом направлении необходимо развивать экспериментальную и производственную базу.

Отметим, что переработка отработавшего ядерного топлива — это сложный, но важный процесс, который требует международного сотрудничества, инновационных подходов и строгого соблюдения экологических стандартов. Эффективная переработка ОЯТ может значительно снизить экологические риски и обеспечить более устойчивое развитие ядерной энергетики в будущем.