В Казахстане смогут зимой укладывать асфальт

В Казахстане тестируют технологию "тёплого асфальта" на автодорогах республиканского значения, которая позволит продолжать работы в холодное время года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

Разработчик технологии – Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт.

По стандартам дорожного строительства температура асфальтобетонной смеси при укладке должна составлять не менее 125-130 градусов, а укладывать асфальт можно лишь при температуре воздуха от +5 градусов и выше. Однако учёные разработали комплексную добавку, позволяющую готовить смесь при 90 градусах и укладывать её при температуре до -10 градусов. Это решение особенно актуально для северных регионов республики, где строительный сезон ограничен 3-4 месяцами, отметили в Минтрансе.

"Суть разработки заключается в создании "тёплой асфальтобетонной смеси": специальные добавки снижают температурный порог приготовления и укладки материала, при этом сохраняются все физико-механические свойства покрытия. Использование этой смеси позволяет значительно сократить энергозатраты на этапах подготовки и уплотнения асфальта, снижая расходы и воздействие на окружающую среду", – указывается в пресс-релизе.

Специалисты КаздорНИИ подчёркивают, что комплексная добавка способствует улучшению сцепления между вяжущими и минеральными материалами. Это позволяет не только снизить температуру приготовления, но и обеспечить высокие показатели прочности и износостойкости покрытия.

Лабораторные испытания "КаздорНИИ" в Алматы подтвердили, что физико-механические свойства тёплой асфальтобетонной смеси соответствуют показателям стандартных горячих асфальтобетонов. Более того, новая смесь демонстрирует повышенную водостойкость и сохраняет прочность при пониженных температурах, что делает её более устойчивой к суровым климатическим условиям. Возможность укладки при 90 градусах без потери коэффициента уплотнения станет важным преимуществом для дорожных работ в холодное время года.

Институт апробировал технологию на участках автодороги республиканского значения Курты-Бурылбайтал. При успешной апробации эта технология позволит продлить сезон укладки дорог, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, сократить затраты на энергоресурсы и уменьшить выбросы углерода, связанные с нагревом асфальтобетона.

Применение тёплого асфальта также открывает перспективы для более качественного ремонта дорог в городах и отдалённых районах, где резкие перепады температур негативно сказываются на долговечности покрытия, отметили в Минтрансе.