Технологии ядерной медицины для лечения рака внедряют в Казахстане

Больница медицинского центра Управления делами Президента РК совместно с Институтом ядерной физики начала внедрение новых технологий ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Об этом на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по ядерной медицине Минздрава, руководитель Центра ядерной медицины Больницы МЦ УДП РК Айгуль Садуакасова, передаёт BaigeNews.kz.

"Мировая медицинская наука сделала шаг вперёд в направлении тераностики. Казахстан тоже. Термин "тераностика" международный, образован из двух слов: терапия и диагностика. Он говорит о том, что одним и тем же изотопом мы можем не только диагностировать заболевания, причём на ранней стадии, но и лечить их. Обязательный компонент таких лекарств – модуль направленной доставки, который умеет распознавать молекулы, характерные для раковых клеток и прицельно доставлять терапевтического и диагностического агента к поражённым клеткам", - отметила Айгуль Садуакасова.

Она сообщила, что в рамках Центра ядерной медицины происходит только диагностика онкологических заболеваний с помощью таких радиофармацевтических препаратов.

"Эти технологии – совершенно новый уровень лечения онкологии, необходимый как больным, так и казахстанскому здравоохранению в целом. Больница Медицинского центра УДП имеет самый передовой в стране Центр ядерной медицины, поэтому именно мы начинаем внедрять и адаптировать технологии тераностики", - сказала глава ЦЯМ.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев сообщил о том, какие именно препараты они планируют выпускать.

"Наш институт занимается не только фундаментальной и прикладной наукой, но есть у нас и производство в том числе радиофармпрепаратов для лечения онкологических заболеваний. До конца годы мы намереваемся расширить список выпускаемых радиофармпрепаратов, добавить Самарий-225 и Лютеций-177", - сказал Сахиев.

По словам Садуакасовой, развитие и адаптация технологий тераностики вошли в Дорожную карту по развитию атомной энергетики и ядерной медицины, которая рассчитана на семь лет – 2024-2030 годы. Документ реализуется в рамках работы Совета по развитию ядерной физики (радиохимии) созданного при Правительстве РК.

"На следующий год мы хотим внедрить радиоэмболизацию. Что это такое? Введение изотопов через печёночную артерию напрямую в опухолевую ткань печени, не затрагивая её здоровую часть и не нанося токсического воздействия организму. Этот метод позволяет с минимальным использованием изотопов некротизировать саму опухоль. То есть в онкологии появляется альтернативный путь лечения, без химии и лучевого воздействия", - поделилась эксперт.

Она добавила, что в рамках Дорожной карты на 2024-2030 годы планируется открытие Центра компетенций по вопросам ядерной медицины на базе БМЦ. Он даст возможность для разработки и тестирования современных методов ядерной медицины (тераностики) с применением новых радиофармацевтических лекарственных препаратов, позволяя масштабировать достижения Центра ядерной медицины Больницы в области внедрения новых маркеров для диагностики онкологических заболеваний, метаболических исследований с использованием радиомаркеров; позволяя выявить заболевание и точно определить характеристики на ранних этапах, что критически важно для эффективного лечения пациентов.